Орки нанесли удар кассетным Искандером по железнодорожному вокзалу Краматорска (видео)



‼️Орки нанесли удар кассетным Искандером по железнодорожному вокзалу Краматорска — работающие на месте полиция и спасатели сообщают о десятках погибших и раненых людей.



‼️Орки нанесли удар кассетным Искандером по железнодорожному вокзалу Краматорска — работающие на месте полиция и спасатели сообщают о десятках погибших и раненых людей.

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

facebook, telegram, twitter, Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

Лайк Твит Плюсую