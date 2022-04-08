За інформацією автостанції Нікополя графік міжміського та приміського сполучення станом на 8 квітня:

🔹 Нікополь-Дніпро: 6.30, 6.45, 7.15, 8.35, 9.40, 12.25, 15.10
🔹 Нікополь-Марганець: 5.45, 6.45, 8.30, 10.05, 10.55, 11.45, 13.00, 15.00, 16.15, 17.15
🔹 Нікополь-Покров: 4.45, 5.20, 5.50, 6.33, 7.45, 8.20, 9.48, 10.45, 11.20, 12.03, 13.25, 14.25, 15.48, 16.30, 17.15, 18.18
🔹 Нікополь-Олексіївка: 6.15, 7.05, 8.00, 10.20, 11.05, 13.20, 15.40, 16.50
🔹 Нікополь-Миронівка: 4.45, 8.05, 13.55
🔹 Нікополь-Базавлук: 6.00, 10.10, 14.50
🔹 Нікополь-Запоріжжя: 6.50
🔹 Нікополь-Покровське: 5.30, 7.20, 8.50, 10.50, 12.25, 14.10, 16.05
🔹 Нікополь-Капулівка: 7.00, 9.30, 11.30, 15.30.
Автовокзал працює з 7.00 до 18.00.
📃 Додаткова інформація доступна за телефоном автовокзалу:
050 320 07 29