Олександр Саюк: Доброго ранку, нікопольці!

Пʼятниця, 8 квітня. За ніч надзвичайних ситуацій не траплялось, місто та всі його служби працюють у штатному режимі.Дякуючи нашим військовим ми маємо стабільну ситуацію у нашому регіоні. В рамках доріг біля Нікополя та району техніки та сил ворога немає.Бажаю вам гарного продуктивного дня!Все буде Україна!