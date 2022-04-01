Олександр Саюк: Доброго ранку, нікопольці!
Пʼятниця, 8 квітня. За ніч надзвичайних ситуацій не траплялось, місто та всі його служби працюють у штатному режимі.
Дякуючи нашим військовим ми маємо стабільну ситуацію у нашому регіоні. В рамках доріг біля Нікополя та району техніки та сил ворога немає.
Бажаю вам гарного продуктивного дня!
Все буде Україна!
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