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Олександр Саюк: Доброго ранку, нікопольці!

Пʼятниця, 8 квітня. За ніч надзвичайних ситуацій не траплялось, місто та всі його служби працюють у штатному режимі. 

Дякуючи нашим військовим ми маємо стабільну ситуацію у нашому регіоні. В рамках доріг біля Нікополя та району техніки та сил ворога немає.

Бажаю вам гарного продуктивного дня!

Все буде Україна!

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