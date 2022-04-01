Олександр Саюк: Доброго вечора, нікопольці!

Четвер, 7 квітня, день закінчується, надзвичайних ситуацій у регіоні не було зафіксовано. Місто та всі його служби працюють у штатному режимі.Бачу, як останніми днями у фейсбуці зʼявляються домисли, ніби міська рада проводить закупівлі квітів, вкладає великі кошти в ремонти й тому подібне. Пояснюю для таких фантазерів - ми зупинили всі наші програми розвитку. Усі відповідні закупівлі, які було оголошено до війни ми також зупинили.Головне сьогодні - забезпечити нормальне функціонування міста та його комунальних підприємств. Ми щодня над цим працюємо. Усе інше буде лише після нашої перемоги і крапка.Також сьогодні ми багато працюємо над створенням умов, щоб переселенці з інших регіонів України добре себе почували у нашому місті, допомагаємо нашим військовим, теробороні, справляємось з усіма викликами, які ставить перед нами час.В рамках доріг поруч з Нікополем і районом ворожих військ і техніки немає. Тому вечір, сподіваюсь, має бути добрим, а ніч спокійною. Проте почувши сирену перейдіть в укриття.Все буде Україна!