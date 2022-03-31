Олександр Саюк: Доброго ранку, нікопольці!

Четвер, 7 квітня. За ніч надзвичайних ситуацій не траплялось. Вся інфраструктура та служби Нікополя працюють у штатному режимі.В рамках доріг біля міста та району ворожих військ та техніки немає. За це вдячність нашим військовим!Бажаю всім гарного продуктивного дня!Все буде Україна!