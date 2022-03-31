Олександр Саюк: Доброго ранку, нікопольці!
Четвер, 7 квітня. За ніч надзвичайних ситуацій не траплялось. Вся інфраструктура та служби Нікополя працюють у штатному режимі.
В рамках доріг біля міста та району ворожих військ та техніки немає. За це вдячність нашим військовим!
Бажаю всім гарного продуктивного дня!
Все буде Україна!
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