До уваги жителів міста! Щодня до Нікополя прибувають переселенці з різних регіонів України
👨👩👧👦 Щодня до Нікополя прибувають переселенці з різних регіонів України. Найбільша потреба для них зараз - це житло! Варіанти підселення у свою родину або розміщення у придатних для житла будинках і квартирах заохочуються на рівні держави. Ви можете отримати компенсацію витрат за комунальні послуги та, головне, не залишитись осторонь чужої біди.
☎️ Якщо ви маєте можливість допомогти сім'ям, що постраждали від бойових дій, звертайтеся за телефоном гарячої лінії у Нікополі: 066 336 50 30
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