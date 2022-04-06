ВСЕ НОВОСТИ:

До уваги жителів міста! Щодня до Нікополя прибувають переселенці з різних регіонів України

👨‍👩‍👧‍👦 Щодня до Нікополя прибувають переселенці з різних регіонів України. Найбільша потреба для них зараз - це житло! Варіанти підселення у свою родину або розміщення у придатних для житла будинках і квартирах заохочуються на рівні держави. Ви можете отримати компенсацію витрат за комунальні послуги та, головне, не залишитись осторонь чужої біди. 

☎️ Якщо ви маєте можливість допомогти сім'ям, що постраждали від бойових дій, звертайтеся за телефоном гарячої лінії у Нікополі: 066 336 50 30

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktelegram,  twitter,Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.