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Комунальники прибирають вулиці Нікополя пилососом та вивозять величезні купи сміття з міського кладовища (фото)

5 квітня, вісім бригад КП «Міськавтодор-1» очищають бордюри від змету вздовж доріг на вулицях Г.Чорнобиля, Запорізькій та Шевченка. Їм допомагає вісім одиниць спецтехніки. Крім того, вулицю Електрометалургів прибирає пилосос, який сьогодні вперше відкрив сезон.

На лінії зовнішнього освітлення на вул. Запорізькій бригада електриків замінює старий кабель на новий.

Окрема бригада Міськатодору ремонтує світлофорний об'єкт біля загальноосвітньої школи № 6 (вул. Електрометалургів).

Працівники КП «Міське паркове господарство» зносять аварійні дерева на вул. Електрометалургів.

Як зазвичай, прибирають у парках та скверах нашого міста.

Дві бригади за допомогою спецтехніки наводять порядок на міському кладовищі: прибирають величезні купи сміття, старих вінків, штучних квітів, торішнього буряну та гілля. Окрема бригада обрізає парость вздовж паркану.

З території міської лікарні № 4 комунальники вивозять гілки, які залишилися після обрізки дерев.


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