Олександр Саюк: Доброго ранку, нікопольці!

Середа, 6 квітня. За ніч надзвичайних ситуацій не траплялось, місто та всі його служби працюють у штатному режимі. Дякуючи нашим військовим ми маємо стабільну ситуацію у нашому регіоні. Від влади ми робимо все належне, щоб допомагати їм. В рамках доріг біля Нікополя та району техніки та сил ворога немає.Нагадую, якщо ви маєте питання, або хочете звернутися щодо проблеми телефонуйте до кол-центру (гарячої лінії) Нікопольської міської ради. Вам обов’язково нададуть роз’яснення, або зворотній зв’язок коли відпрацюють ваше питання.Гаряча лінія міської ради:0800 504 105056 669 60 61056 669 60 64Бажаю всім гарного дня, все буде Україна!