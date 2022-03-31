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Олександр Саюк: Доброго ранку, нікопольці!

Середа, 6 квітня. За ніч надзвичайних ситуацій не траплялось, місто та всі його служби працюють у штатному режимі. Дякуючи нашим військовим ми маємо стабільну ситуацію у нашому регіоні. Від влади ми робимо все належне, щоб допомагати їм. В рамках доріг біля Нікополя та району техніки та сил ворога немає.

Нагадую, якщо ви маєте питання, або хочете звернутися щодо проблеми телефонуйте до кол-центру (гарячої лінії) Нікопольської міської ради. Вам обов’язково нададуть роз’яснення, або зворотній зв’язок коли відпрацюють ваше питання. 

Гаряча лінія міської ради:
0800 504 105
056 669 60 61
056 669 60 64

Бажаю всім гарного дня, все буде Україна!

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