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Нагадуємо! Комендантська година діє щодня з 21.00 до 6.00


Знаходитись на вулиці чи рухатись на автомобілі категорично заборонено! (Дозволено тільки зі спеціально виданими перепустками).

Виключення: у випадку спрацювання сирени оповіщення населення дозволяється знаходитись на вулиці, щоб дістатись до укриття.

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