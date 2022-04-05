Нагадуємо! Комендантська година діє щодня з 21.00 до 6.00



Знаходитись на вулиці чи рухатись на автомобілі категорично заборонено! (Дозволено тільки зі спеціально виданими перепустками).



Виключення: у випадку спрацювання сирени оповіщення населення дозволяється знаходитись на вулиці, щоб дістатись до укриття.



Знаходитись на вулиці чи рухатись на автомобілі категорично заборонено! (Дозволено тільки зі спеціально виданими перепустками).Виключення: у випадку спрацювання сирени оповіщення населення дозволяється знаходитись на вулиці, щоб дістатись до укриття.

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