Олександр Саюк: Доброго вечора, нікопольці!

Вівторок, 5 квітня, день закінчується, надзвичайних ситуацій у регіоні не було зафіксовано, вся інфраструктура міста працює в штатному режимі.В рамках доріг біля міста та району ворожих військ й техніки немає. За це вдячність нашим військовим. Ситуація в Нікополі стабільна.Нехай ваш вечір буде добрим, а ніч спокійною.Але не нехтуйте сигналом тривоги.Під час спрацювання сирени якомога швидше дістаньтеся до укриття і знаходьтеся у ньому до отримання сповіщення про відбій тривоги.Все буде Україна!