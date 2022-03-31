Олександр Саюк: Доброго вечора, нікопольці!

Вівторок, 5 квітня, день закінчується, надзвичайних ситуацій у регіоні не було зафіксовано, вся інфраструктура міста працює в штатному режимі.
В рамках доріг біля міста та району ворожих військ й техніки немає. За це вдячність нашим військовим. Ситуація в Нікополі стабільна.
Нехай ваш вечір буде добрим, а ніч спокійною.
Але не нехтуйте сигналом тривоги.
Під час спрацювання сирени якомога швидше дістаньтеся до укриття і знаходьтеся у ньому до отримання сповіщення про відбій тривоги.
Все буде Україна!