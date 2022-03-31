ВСЕ НОВОСТИ:

Олександр Саюк: Доброго вечора, нікопольці!

Вівторок, 5 квітня, день закінчується, надзвичайних ситуацій у регіоні не було зафіксовано, вся інфраструктура міста працює в штатному режимі. 

В рамках доріг біля міста та району ворожих військ й техніки немає. За це вдячність нашим військовим. Ситуація в Нікополі стабільна.
Нехай ваш вечір буде добрим, а ніч спокійною.

Але не нехтуйте сигналом тривоги.
Під час спрацювання сирени якомога швидше дістаньтеся до укриття і знаходьтеся у ньому до отримання сповіщення про відбій тривоги.

Все буде Україна!

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktelegram,  twitter,Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.