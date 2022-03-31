❗️Внимание. Российских скотов, которые совершали зверства в Буче, снова возвращают в Украину - ГУР Минобороны







▪️64-я мотострелковая бригада 35-й общевойсковой армии РФ, военнослужащие которой совершали массовые убийства и пытки мирного населения в Буче, будет возвращена на территорию Украины. Российское командование не будет проводить ротацию личного состава в этом подразделении и снова бросает его на передовую.



▪️Состоянием на 4 апреля бригада была выведена из Украины в Беларусь и находилась вблизи города Мозырь. До 6 апреля личный состав доставят по железной дороге в российский Белгород. После двухдневного отдыха их планируют вернуть в Украину в одну из самых «горячих» точек (ориентировочно – харьковское направление). Как правило, русские подразделения покидающие зону боевых действий получают еще больше времени на восстановление и отдых.



▪️Подобный график указывает на то, что 64-я бригаду ожидают «специальные задачи». Первое из них: устрашение жителей населенных пунктов Украины. Совершавшие преступления геноцида в Буче могут повторить это снова в других городах.



▪️Еще одна цель быстрого возвращения 64-й бригады на территорию Украины – быстрая «утилизация» ненужных свидетелей. То есть, передислокация на такой участок фронта, где у них не будет шансов остаться живыми, чтобы сделать невозможным предоставление показаний в будущих судах.



▪️Личный состав подразделения, осознавая резонанс событий в Буче и ответственность за совершенные преступления, массово противится возвращению в Украину. Однако российское командование игнорирует эти настроения и угрожает трибуналом в случае отказа продолжать участие в боевых действиях. Рапорты на увольнение не принимаются к рассмотрению.



Источник: Всевидящее ОКО Эти твари массово противятся возвращению в Украину, понимая, что их ждет. Но командование игнорирует их и угрожает трибуналом в случае отказа продолжать участие в боевых действиях. Рапорты на увольнение не принимаются▪️64-я мотострелковая бригада 35-й общевойсковой армии РФ, военнослужащие которой совершали массовые убийства и пытки мирного населения в Буче, будет возвращена на территорию Украины. Российское командование не будет проводить ротацию личного состава в этом подразделении и снова бросает его на передовую.▪️Состоянием на 4 апреля бригада была выведена из Украины в Беларусь и находилась вблизи города Мозырь. До 6 апреля личный состав доставят по железной дороге в российский Белгород. После двухдневного отдыха их планируют вернуть в Украину в одну из самых «горячих» точек (ориентировочно – харьковское направление). Как правило, русские подразделения покидающие зону боевых действий получают еще больше времени на восстановление и отдых.▪️Подобный график указывает на то, что 64-я бригаду ожидают «специальные задачи». Первое из них: устрашение жителей населенных пунктов Украины. Совершавшие преступления геноцида в Буче могут повторить это снова в других городах.▪️Еще одна цель быстрого возвращения 64-й бригады на территорию Украины – быстрая «утилизация» ненужных свидетелей. То есть, передислокация на такой участок фронта, где у них не будет шансов остаться живыми, чтобы сделать невозможным предоставление показаний в будущих судах.▪️Личный состав подразделения, осознавая резонанс событий в Буче и ответственность за совершенные преступления, массово противится возвращению в Украину. Однако российское командование игнорирует эти настроения и угрожает трибуналом в случае отказа продолжать участие в боевых действиях. Рапорты на увольнение не принимаются к рассмотрению.

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