Не на долго, но почти забыть о войне. Ранчо "Белая подкова" близ Никополя (видео)









Не на долго, но почти забыть о войне. Ранчо "Белая подкова" близ Никополя

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