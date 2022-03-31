Олександр Саюк: Доброго ранку, нікопольці!
Понеділок, 4 квітня, розпочинаємо новий робочий тиждень. Насамперед хочу подякувати керівникам підприємств, які почули нас та продовжують поновлювати роботу підриємств .
За ніч надзвичайних ситуацій не траплялось, всі служби та інфраструктура міста працюють у штатному режимі.
В рамках доріг біля міста та району ворожих військ та техніки немає. За це вдячні нашим військовим. Бажаю всім нам гарного продуктивного дня.
Все буде Україна!
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