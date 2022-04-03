Олександр Саюк: Доброго вечора, нікопольці!

Неділя, 3 квітня, день закінчується, у Нікополі всі служби працюють у штатному режимі, надзвичайних ситуацій не було зафіксовано. Завдяки нашим збройним силам, біля міста та району немає техніки та сил ворога. Тож бажаю, щоб ваш вечір був добрим, а ніч спокійною!Нагадую, що під час спрацювання сирени системи оповіщення необхідно якомога швидше дістатись до укриття і знаходитись у ньому до отримання сповіщення про відбій тривоги. Не нехтуйте елементарними правилами, які можуть врятувати вам життя!Все буде Україна!