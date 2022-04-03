Олександр Саюк: Доброго ранку, нікопольці!
Неділя, 3 квітня. За ніч надзвичайних ситуацій не траплялось, місто та всі його служби працюють у штатному режимі.
В рамках доріг біля міста та району військ й техніки ворога немає. За це вдячні нашим військовим!
Бажаю всім гарного дня!
Все буде Україна!
Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:
facebook, telegram, twitter,Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.