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Олександр Саюк: Доброго ранку, нікопольці!

Неділя, 3 квітня. За ніч надзвичайних ситуацій не траплялось, місто та всі його служби працюють у штатному режимі. 

В рамках доріг біля міста та району військ й техніки ворога немає. За це вдячні нашим військовим! 

Бажаю всім гарного дня!

Все буде Україна!

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