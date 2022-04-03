Олександр Саюк: Доброго ранку, нікопольці!

Неділя, 3 квітня. За ніч надзвичайних ситуацій не траплялось, місто та всі його служби працюють у штатному режимі.В рамках доріг біля міста та району військ й техніки ворога немає. За це вдячні нашим військовим!Бажаю всім гарного дня!Все буде Україна!