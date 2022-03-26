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Олександр Саюк: Доброго вечора, нікопольці!

П’ятниця, 1 квітня, день закінчується, надзвичайних ситуацій у регіоні не було зафіксовано. Військові та тероборона міцно боронять рубежі нашої місцевості. Біля Нікополя немає техніки та сил ворога. Тож нехай ваш  вечір буде добрим, а ніч спокійною!

Пам’ятаймо, що під час спрацювання сирени системи оповіщення необхідно якомога швидше дістатись до укриття і знаходитись у ньому до отримання сповіщення про відбій тривоги!

Все буде Україна!

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