Олександр Саюк: Доброго вечора, нікопольці!

П’ятниця, 1 квітня, день закінчується, надзвичайних ситуацій у регіоні не було зафіксовано. Військові та тероборона міцно боронять рубежі нашої місцевості. Біля Нікополя немає техніки та сил ворога. Тож нехай ваш вечір буде добрим, а ніч спокійною!Пам’ятаймо, що під час спрацювання сирени системи оповіщення необхідно якомога швидше дістатись до укриття і знаходитись у ньому до отримання сповіщення про відбій тривоги!Все буде Україна!