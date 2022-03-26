На нефтебазу в Белгороде снизошел Благодатный огонь. Видео с Телеграмм канала: "Экстренные Новости Белгород"



На рассии: На нефтебазу в Белгороде снизошел Благодатный огонь. Видео с Телеграмм канала: "Экстренные Новости Белгород"

На рассии: На нефтебазу в Белгороде снизошел Благодатный огонь. Видео с Телеграмм канала: "Экстренные Новости Белгород"

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