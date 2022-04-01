Ворога відкинули ще далі від кордонів Дніпропетровщини

Начальник військовий адміністрації у Кривому Розі Олександр Вілкул розповів про ситуацію у місті.«Кривий Ріг! На ранок 01.04.22 у нас все рівно. З добрих новин - визволено 11 населених пунктів, які повністю перебувають під контролем Збройних Сил України», - написав на своїй сторінці у Facebook Олександр Вілкул.Зусиллями наших захисників 60-тої окремої піхотної бригади, що перебуває в угруповання військ «Південь» було визволено такі населені пункти на Херсонщині: Нововоронцовка, Мала Шестерня, Новогригорівка, Тополине, Князівка, Краснівка, Свободне, Кам’янка, Пригір’я, Кочубєївка, Орлове.«Це означає, що лінія фронту стала ще далі від Кривого Рогу», - написав Вілкул.