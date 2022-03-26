Олександр Саюк: Доброго ранку, нікопольці! ПОДИВИТИСЬ ЦЕЙ РОЛИК ДО КІНЦЯ та максимально ним поділитися

1 квітня. За ніч надзвичайних ситуацій не траплялось, місто та всі його служби працюють у штатному режимі.Прохання ПОДИВИТИСЬ ЦЕЙ РОЛИК ДО КІНЦЯ та максимально ним поділитися. У ньому я розповідаю про дійсно важливі речі у наш час.Бажаю всім гарного продуктивного дня!Все буде Україна!