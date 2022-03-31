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З 31 березня 2022 року починають працювати деякі міські спортивні заклади

📣Шановні нікопольці та гості міста! З 31 березня 2022 року починають працювати деякі міські спортивні заклади :
🔹Тренажерна зала КП «НМЦФЗН «Спорт для всіх» (вул. Некрасова, 46), 
🔹Спортивний майданчик з ігрових видів спорту КЗ «НДЮСШ «Трубник» (пр.Трубників, 48), 
🔹Шахово-шашковий клуб КЗ «ДЮСШ №1» (пр.Трубників, 13А). 

☝️З метою загартування фізичного стану дорослих та молоді, подолання депресивного стану серед населення всі заняття на час воєнного стану проходитимуть БЕЗКОШТОВНО! 

Займайтеся спортом та будьте здорові!

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