📣Шановні нікопольці та гості міста! З 31 березня 2022 року починають працювати деякі міські спортивні заклади :
🔹Тренажерна зала КП «НМЦФЗН «Спорт для всіх» (вул. Некрасова, 46),
🔹Спортивний майданчик з ігрових видів спорту КЗ «НДЮСШ «Трубник» (пр.Трубників, 48),
🔹Шахово-шашковий клуб КЗ «ДЮСШ №1» (пр.Трубників, 13А).
☝️З метою загартування фізичного стану дорослих та молоді, подолання депресивного стану серед населення всі заняття на час воєнного стану проходитимуть БЕЗКОШТОВНО!
Займайтеся спортом та будьте здорові!