Олександр Саюк: Доброго ранку, нікопольці!

31 березня. За ніч надзвичайних ситуацій не траплялось, місто та всі його служби працюють у штатному режимі. Велика подяка нашим військовим за те, що міцно тримають оборону області. А ми зі свого боку повинні робити все, щоб держава працювала та мала змогу чинити спротив агресії.Звертаюсь до представників малого, середнього бізнесу, керівників виробництв, підприємств, якщо ви маєте вакансії, будь ласка, надавайте ці дані до Центру зайнятості. В наш час попит на роботу відчувається особливо сильно.В рамках доріг біля Нікополя ворожих сил та техніки немає. Бажаю всім гарного продуктивного дня!Все буде Україна!