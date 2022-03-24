Мать военнослужащей Никопольчанки, получившей ранения в первые дни войны, находящейся в госпитале просит о помощи



Мать военнослужащей Никопольчанки, получившей ранения в первые дни войны, находящейся в госпитале просит о помощи







Мать военнослужащей Никопольчанки, получившей ранения в первые дни войны, находящейся в госпитале просит о помощи

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