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Знову Нікополь несе втрати...


Із сумом повідомляємо про загибель нашого земляка. 25 березня 2022 року захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави від російських окупантів героїчно загинув старший солдат 92-ї окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка  - Поночовний Артем Леонідович 01.08.1987 року народження. 

Прощання із героєм відбудеться 30.03.2022 року о 13.00 год. в Храмі св. прав. Петра Калнишевського (м. Нікополь, вул. Кармелюка, буд. 4). 

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого!

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