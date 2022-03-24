Знову Нікополь несе втрати...

Із сумом повідомляємо про загибель нашого земляка. 25 березня 2022 року захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави від російських окупантів героїчно загинув старший солдат 92-ї окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка - Поночовний Артем Леонідович 01.08.1987 року народження.Прощання із героєм відбудеться 30.03.2022 року о 13.00 год. в Храмі св. прав. Петра Калнишевського (м. Нікополь, вул. Кармелюка, буд. 4).Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого!