Олександр Саюк: Доброго вечора, нікопольці!

28 березня, день закінчується, надзвичайних ситуацій у регіоні не було зафіксовано. Нам надходить багато звернень з приводу того, що у Нікополі немає роботи. Тому завтра ми підготуємо розгорнуту інформацію з Центру зайнятості зі списком вакансій і контактними номерами. Вона буде опублікована на наших офіційних каналах «Нікополь. Оперативна інформація».На питання щодо гуманітарної допомоги я надав розгорнуту відповідь у своєму ранковому звернені. На сьогодні нею забезпечені переселенці, військові, територіальна оборона. Повторю, що наше місто на щастя не знаходиться у зоні бойових дій, тому централізованого розповсюдження гуманітарної допомоги ми не маємо. І дай Боже, щоб вона нам не знадобилася.Хочу додати, що всі державні механізми та банки працюють як і раніше. Жителям міста доступні усі гарантовані соціальні виплати.В рамках доріг біля Нікополя ворожих сил та техніки немає. Тож нехай вечір буде добрим, а ніч спокійною.Все буде Україна!