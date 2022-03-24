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Олександр Саюк: Доброго вечора, нікопольці!

28 березня, день закінчується, надзвичайних ситуацій у регіоні не було зафіксовано. Нам надходить багато звернень з приводу того, що у Нікополі немає роботи. Тому завтра ми підготуємо розгорнуту інформацію з Центру зайнятості зі списком вакансій і контактними номерами. Вона буде опублікована на наших офіційних каналах «Нікополь. Оперативна інформація».

На питання щодо гуманітарної допомоги я надав розгорнуту відповідь у своєму ранковому звернені. На сьогодні нею забезпечені переселенці, військові, територіальна оборона. Повторю, що наше місто на щастя не знаходиться у зоні бойових дій, тому централізованого розповсюдження гуманітарної допомоги ми не маємо. І дай Боже, щоб вона нам не знадобилася.

Хочу додати, що всі державні механізми та банки працюють як і раніше. Жителям міста доступні усі гарантовані соціальні виплати. 
В рамках доріг біля Нікополя ворожих сил та техніки немає. Тож нехай вечір буде добрим, а ніч спокійною.

Все буде Україна!

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