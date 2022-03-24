Олександр Саюк: Доброго ранку, нікопольці!

28 березня. За ніч надзвичайних ситуацій не траплялось, місто та всі його служби працюють у штатному режимі. Вчора у фейсбук бачив дуже багато думок нікопольців з пропозиціями, що робити з гуманітарною допомогою, де її отримати та чому її не видають усім. Нагадую, що у Нікополі, на щастя немає бойових дій.Всю гуманітарну допомогу яку нам вдається привезти в невеликій кількості з західних областей України та з закордону ми розповсюджуємо серед найбільш вразливих зараз категорій населення - біженців з міст, де активно тривають бойові дії та одиноких літніх людей, яким немає кому допомогти.Якщо у місті залишились багатодітні сімʼї, які потребують такої допомоги - звісно, їм ми теж можемо допомогти! Але ми не маємо змоги надавати гуманітарну допомогу усім бажаючим.Я закликаю більш спокійно реагувати на подібні новини у соцмережах і розглядати питання глибше, без зайвих емоцій.В рамках доріг біля Нікополя ворожих сил немає. Бажаю усім гарного та продуктивного дня!Все буде Україна!