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Олександр Саюк: Доброго вечора, нікопольці!

27 березня, день закінчується, надзвичайних ситуацій у регіоні не було зафіксовано. Ви, можливо, могли чути підозрілі звуки, відразу хочу запевнити - все спокійно. Це наші військові відточують свою майстерність. Вашому життю нічого не загрожує. 

Усю додаткову інформацію ми повідомляємо на офіційних каналах «Нікополь. Оперативна інформація»:
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В рамках доріг біля Нікополя ворожих сил та техніки немає. Це дає надію, що вечір буде добрим, а ніч спокійною.
Все буде Україна!

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