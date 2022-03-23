Олександр Саюк: Доброго вечора, нікопольці!

27 березня, день закінчується, надзвичайних ситуацій у регіоні не було зафіксовано. Ви, можливо, могли чути підозрілі звуки, відразу хочу запевнити - все спокійно. Це наші військові відточують свою майстерність. Вашому життю нічого не загрожує.
Усю додаткову інформацію ми повідомляємо на офіційних каналах «Нікополь. Оперативна інформація»:
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В рамках доріг біля Нікополя ворожих сил та техніки немає. Це дає надію, що вечір буде добрим, а ніч спокійною.
Все буде Україна!