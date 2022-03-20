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Олександр Саюк: Доброго ранку, нікопольці!

27 березня. За ніч надзвичайних ситуацій не траплялось, місто та всі його служби працюють у штатному режимі. Хочу звернутись до нікопольців та нагадати про телефони кол-центру (гарячої лінії) міської ради. Ви можете звертатись на неї, якщо маєте будь-які питання щодо міста. Вам обов'язково нададуть зворотній зв'язок та усю необхідну інформацію. 

Гаряча лінія Нікопольської міської ради:
0800 504 105
056 669 60 61
056 669 60 64

Дублюю і посилання на наші офіційні канали “Нікополь. Оперативна інформація” у вайбері та телеграмі:
Telegram - https://t.me/NikopolOperativniy
Viber - https://bit.ly/3u4cQRO

В рамках доріг біля Нікополя ворожих сил немає. Бажаю нам усім гарного та продуктивного дня!
Все буде Україна!

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