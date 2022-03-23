Олександр Саюк: Доброго вечора, нікопольці!

26 березня, день закінчується, у Нікополі все спокійно, надзвичайних ситуацій у регіоні не було зафіксовано.Звертаюсь до нікопольців та жителів району, якщо ви бачили чи знаєте осіб, які причетні до підпалів трави, сухостою, очерету, будь ласка, телефонуйте до національної поліції за телефоном 102, або до кол-центру міської ради: 0800 504 105, 056 669 60 61, 056 669 60 64.В рамках доріг біля міста ворожих військ та техніки немає. Військові цілком та повністю контролюють ситуацію. Це дає надію, що вечір буде добрим, а ніч спокійною.Все буде Україна!