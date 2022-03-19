Олександр Саюк: Доброго ранку, нікопольці!

26 березня. За ніч надзвичайних ситуацій не траплялось, місто та всі його служби працюють у штатному режимі. У Нікополь прийшла весна.Дуже хочеться проводити ту роботу з благоустрою, що була запланована на цей рік - будівництво скверів, ремонт доріг та ін. Але сьогодні йде війна. Я впевнений, ми переможемо і після цього всі свої плани будемо реалізовувати з подвійною силою! Нікополь повинен стати гарним європейським містом.В рамках доріг біля Нікополя ворожих сил немає. Бажаю нам усім гарного та продуктивного дня!Все буде Україна!