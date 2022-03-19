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Олександр Саюк: Доброго ранку, нікопольці!

26 березня. За ніч надзвичайних ситуацій не траплялось, місто та всі його служби працюють у штатному режимі. У Нікополь прийшла весна.

Дуже хочеться проводити ту роботу з благоустрою, що була запланована на цей рік - будівництво скверів, ремонт доріг та ін. Але сьогодні йде війна. Я впевнений, ми переможемо і після цього всі свої плани будемо реалізовувати з подвійною силою! Нікополь повинен стати гарним європейським містом.

В рамках доріг біля Нікополя ворожих сил немає. Бажаю нам усім гарного та продуктивного дня!
Все буде Україна!

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