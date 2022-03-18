Олександр Саюк: Доброго вечора, нікопольці!

25 березня, день закінчується, у Нікополі все спокійно, надзвичайних ситуацій у регіоні не було зафіксовано. Сьогодні ми провели вже третю сесію міської ради за останні 30 днів. Прийняли ряд важливих рішень необхідних для забезпечення життєдіяльності міста, для забезпечення наших військових та тероборони усім необхідним.Також сьогодні відповів на питання журналістів під час прес-конференції, що пройшла після сесії. Її запис ми опублікуємо о 19 годині.В рамках доріг біля міста ворожих військ та техніки немає. Наші захисники цілком та повністю контролюють ситуацію. Це дає надію, що вечір буде добрим, а ніч спокійною. Але у випадку спрацювання сирени прийміть необхідні міри для збереження власного здоров’я та життя.Все буде Україна!