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Александр Саюк: Доброго вечора, нікопольці!


23 березня, день закінчується, надзвичайних ситуацій у регіоні не було зафіксовано, в рамках доріг біля Нікополя ворожих сил та техніки немає. 

Нагадую, якщо ви маєте питання, або хочете звернутися щодо проблеми телефонуйте до кол-центру (гарячої лінії) Нікопольської міської ради. Вам обов’язково нададуть роз’яснення, або зворотній зв’язок коли відпрацюють ваше питання. 

Гаряча лінія міської ради:
0800 504 105
056 669 60 61
056 669 60 64

Ситуація у регіоні дозволяє припустити, що вечір та ніч будуть спокійними. Проте не забуваймо, що під час сирени необхідно обов’язково перейти до укриття.

Все буде Україна!

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