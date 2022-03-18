Александр Саюк: Доброго вечора, нікопольці!

23 березня, день закінчується, надзвичайних ситуацій у регіоні не було зафіксовано, в рамках доріг біля Нікополя ворожих сил та техніки немає.
Нагадую, якщо ви маєте питання, або хочете звернутися щодо проблеми телефонуйте до кол-центру (гарячої лінії) Нікопольської міської ради. Вам обов’язково нададуть роз’яснення, або зворотній зв’язок коли відпрацюють ваше питання.
Гаряча лінія міської ради: 0800 504 105 056 669 60 61 056 669 60 64
Ситуація у регіоні дозволяє припустити, що вечір та ніч будуть спокійними. Проте не забуваймо, що під час сирени необхідно обов’язково перейти до укриття.
Все буде Україна!
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