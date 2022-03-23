У Нікополі поновлен освітній процес у закладах загальної середньої освіти
👨💻 За інформацією відділу освіти і науки Нікопольської міської ради переважна більшість учнів, які навчались в школах до початку воєнних дій залишились у місті. На даний час вони здобувають освіту в дистанційному форматі.
Також до навчальних закладів міста було зараховано учнів з числа тимчасово переміщених осіб з територій, на яких ведуться активні бойові дії.
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