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До уваги пішоходів та велосипедистів!


💡У звʼязку з дією в Україні воєнного стану у місті проводяться заходи зі світломаскування. Відповідно до цього не вмикається вуличне освітлення. 

✨ Велике прохання! Бережіть себе та своє здоровʼя. Пересуваючись у темний час доби одягайте одяг із світловідбивними елементами та перевірте, чи наявні у необхідній кількості катафоти на вашому велосипеді. 

🔦 Переходячи дорогу, навіть по пішохідному переходу вмикайте ліхтарик вашого телефону. Це допоможе водіям завчасно вас помітити.

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