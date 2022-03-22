До уваги пішоходів та велосипедистів!

💡У звʼязку з дією в Україні воєнного стану у місті проводяться заходи зі світломаскування. Відповідно до цього не вмикається вуличне освітлення.✨ Велике прохання! Бережіть себе та своє здоровʼя. Пересуваючись у темний час доби одягайте одяг із світловідбивними елементами та перевірте, чи наявні у необхідній кількості катафоти на вашому велосипеді.🔦 Переходячи дорогу, навіть по пішохідному переходу вмикайте ліхтарик вашого телефону. Це допоможе водіям завчасно вас помітити.