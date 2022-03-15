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Александр Саюк: Доброго вечора, нікопольці!

22 березня, день закінчується, надзвичайних ситуацій у регіоні не було зафіксовано, в рамках доріг біля Нікополя ворожих сил та техніки немає.

Щодо змін у розкладі електропоїздів, які курсують до нашої залізничної станції. Відтепер вечірня електричка буде прибувати до Нікополя о 19.00, для того, щоб люди мали достатньо часу аби дістатися додому не порушуючи умов комендантської години.

 Працюємо спільно з військовою адміністрацією, щоб реалізувати також зміни у русі ранкового рейсу. Про всі рішення щодо цього ми обовʼязково проінформуємо. 

Хочу нагадати телефони гарячої лінії міської ради. На неї ви можете звертатися з будь-яких питань, що стосуються міста. Вам обовʼязково нададуть зворотній зв'язок та усю необхідну інформацію.

0800 504 105
056 669 60 61
056 669 60 64

Все буде Україна!

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