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До уваги інсулінозалежних людей!


⚡️ До уваги інсулінозалежних людей! За інформацією відділу охорони здоровʼя міської ради станом на 22 березня інсуліни доступні у достатній кількості в наступних аптеках міста: 

🔹 “Аптека інтернет цін” (вул. Електрометалургів, 31, район автовокзалу та вул. Електрометалургів, 16-А, район Центрального ринку), 

🔹 ОКП “Фармація” (вул.Світла,1-а, аптека 318, район Апостолівського торгового дому),

🔹 Аптека “Подорожник” (вул.Усова, 47-а, в районі Центрального ринку),

🔹 Аптека “Копійка” (вул.Електрометалургів, 33, район автовокзалу).

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