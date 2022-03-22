⚡️ До уваги інсулінозалежних людей! За інформацією відділу охорони здоровʼя міської ради станом на 22 березня інсуліни доступні у достатній кількості в наступних аптеках міста:🔹 “Аптека інтернет цін” (вул. Електрометалургів, 31, район автовокзалу та вул. Електрометалургів, 16-А, район Центрального ринку),🔹 ОКП “Фармація” (вул.Світла,1-а, аптека 318, район Апостолівського торгового дому),🔹 Аптека “Подорожник” (вул.Усова, 47-а, в районі Центрального ринку),🔹 Аптека “Копійка” (вул.Електрометалургів, 33, район автовокзалу).