Александр Саюк: Доброго вечора, нікопольці!

21 березня, день закінчується, надзвичайних ситуацій у регіоні не було зафіксовано, в рамках доріг біля Нікополя ворожих сил та техніки немає.Сьогодні провели засідання в рамках питання регулювання цін згідно до постанови Кабінету Міністрів України. За результатом цього ми направили лист до районної військової адміністрації з проханням затвердити склад комісії, що буде здійснювати перевірки та моніторинг цін на товари.Головною метою роботи комісії є виявлення фактів необґрунтованого підвищення цін на ринках, у магазинах, оптових базах, торгових мережах.Ми прекрасно розуміємо, що цін, які були до війни вже не буде, проте нинішні ціни, навіть якщо збільшились, повинні бути економічно обгрунтованими. Закликаю усіх підприємців і керівників мереж слідувати цьому правилу.Ситуація у регіоні дозволяє припустити, що вечір та ніч будуть спокійними. Проте не забуваймо, що під час сирени необхідно обов’язково перейти до укриття.Все буде Україна!