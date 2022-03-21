🚌 За інформацією автостанції Нікополя графік міжміського та приміського сполучення станом на 21 березня:🔹 Нікополь-Дніпро: 8.35, 10.00, 15.10🔹 Нікополь-Марганець: 6.45, 8.30, 10.05, 11.45, 13.00, 15.00, 16.15🔹 Нікополь-Покров: 8.20, 10.45, 11.20, 13.25, 14.25, 16.30, 17.15🔹 Нікополь-Олексіївка: 10.20, 13.20, 16.50🔹 Нікополь-Миронівка: 4.45, 8.05, 13.55, 17.30🔹 Нікополь-Базавлук 6.00, 10.10, 14.50, 17.50Автовокзал працює з 8.00 до 18.00.📃 Додаткова інформація доступна за телефоном автовокзалу:050 320 07 29