Александр Саюк: Доброго ранку, нікопольці!

21 березня. За ніч надзвичайних ситуацій не траплялось, місто та всі його служби працюють у штатному режимі. В рамках доріг біля Нікополя ворожих сил немає.Насамперед нагадую, якщо вам потрібна інформація будь-якого характеру: щодо пошуку лікарських препаратів, укриттів, або ви хочете поділитися пропозицією чи ін., цілодобово працює кол-центр (гаряча лінія) Нікопольської міської ради. Звертайтеся й вам обовʼязково допоможуть та надають усю необхідну інформацію.Гаряча лінія міської ради:0800 504 105056 669 60 61056 669 60 64Бажаю всім гарного дня, все буде Україна!