Александр Саюк: Доброго вечора, нікопольці!

20 березня, день закінчується, надзвичайних ситуацій у регіоні не було зафіксовано, в рамках доріг біля Нікополя ворожих сил та техніки немає.Місто починає стрімко повертатись до нормального життя. Закликаю підприємців за можливості поновлювати роботу та відновлювати виробництво! Нікополь зараз цього потребує. Жителі міста повинні отримувати зарплатню, а держава податки.Економіка буде працювати = ми будемо перемагати!Ситуація у регіоні дозволяє припустити, що вечір та ніч будуть спокійними. Проте не забуваймо, що під час сирени необхідно обов’язково перейти до укриття.Все буде Україна!