В Энергодаре проходит митинг
В Энергодаре, где российские военные задержали первого заместителя мэра Ивана Самойдюка, проходит митинг с требованием его освободить.
У горсовета собрались местные жители, с собой у них украинские флаги, они скандируют: "Свободу Самойдюку!"
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