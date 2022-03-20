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В Энергодаре проходит митинг


В Энергодаре, где российские военные задержали первого заместителя мэра Ивана Самойдюка, проходит митинг с требованием его освободить. 

У горсовета собрались местные жители, с собой у них украинские флаги, они скандируют: "Свободу Самойдюку!"

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