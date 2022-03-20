19 березня до Нікополя прибули і зареєструвалися 7 осіб переселенців з районів ведення бойових дій (Маріуполя та Харкова). Всього у місті станом на 20 березня розміщено 193 особи (з них 66 дітей). Вони проживають в комфортних умовах, забезпечені харчуванням та усією необхідною допомогою.Звертаємось до громадян, які прибули до Нікополя з інших регіонів як переселенці. Будь ласка, зверніться до Управління соціальної політики Нікопольської міської ради, щоб зареєструватися для отримання гуманітарної допомоги та речей першої необхідності.Додаткова інформація за телефоном: +380663365030