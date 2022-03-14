Александр Саюк: Доброго ранку, нікопольці!

20 березня. За ніч надзвичайних ситуацій не траплялось, місто та всі його служби працюють у штатному режимі. В рамках доріг біля Нікополя ворожих сил немає.Сьогодні о 13.00 (в Храмі св.прав. Петра Калнишевського, вул. Кармелюка, 4) ми проводжаємо в останню путь нашого героя Сергія Хорошилова. Усі нікопольці, які загинули на цій війні отримають посмертно звання “Почесний громадянин міста Нікополя”. Ми надаємо грошову допомогу та все, що необхідно від міста сімʼям загиблих, щоб з честю поховати наших земляків.Ми знаємо кожного пораненого захисника, які зараз проходять лікуванні. Спілкуємось з лікарями та волонтерами. Бійці як у лікарні Дніпра, так і в інших забезпечені усім необхідним. Але якщо знадобиться допомога, закликаю близьких та родичів бійців відразу телефонувати мені (050 362 17 50), я обов’язково зроблю все від мене залежне.Також 20 березня традиційно відзначають День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення. Вітаю усіх працівників ЖКГ, у вас сьогодні свій важливий фронт і ви свою роботу виконуєте гідно! Хочу побажати кожному з вас міцного здоровʼя та мирного неба.Все буде Україна!