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Александр Саюк: Доброго вечора, нікопольці!

19 березня, день закінчується, надзвичайних ситуацій у регіоні не було зафіксовано, в рамках доріг біля Нікополя ворожих сил та техніки немає.

Наші захисники у лікарні Мечникова в Дніпрі забезпечені усіма необхідними ліками та речами. Але якщо знадобиться допомога, закликаю близьких та родичів бійців телефонувати мені 050 362 17 50, я обов’язково зроблю все від мене залежне.

Ситуація у регіоні дозволяє припустити, що вечір та ніч будуть спокійними. Проте не забуваймо, що під час сирени необхідно обов’язково перейти до укриття.
Все буде Україна!

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