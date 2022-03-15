Александр Саюк: Доброго вечора, нікопольці!

19 березня, день закінчується, надзвичайних ситуацій у регіоні не було зафіксовано, в рамках доріг біля Нікополя ворожих сил та техніки немає.Наші захисники у лікарні Мечникова в Дніпрі забезпечені усіма необхідними ліками та речами. Але якщо знадобиться допомога, закликаю близьких та родичів бійців телефонувати мені 050 362 17 50, я обов’язково зроблю все від мене залежне.Ситуація у регіоні дозволяє припустити, що вечір та ніч будуть спокійними. Проте не забуваймо, що під час сирени необхідно обов’язково перейти до укриття.Все буде Україна!