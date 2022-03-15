Александр Саюк: Доброго ранку, нікопольці!

19 березня. За ніч надзвичайних ситуацій не траплялось, місто та всі його служби працюють у штатному режимі. В рамках доріг біля Нікополя ворожих сил немає. На віддалених рубежах (Мар'янське, Нововоронцовка) військові завчасно посилюють захист.Я отримую звернення, щодо збільшення вартості проїзду в транспорті міста. У Нікополі ми не підіймали тариф, він залишається таким, яким був до війни! Цього вдалось домогтися в тому числі завдяки правильній економічній політиці держави. Ми й надалі будемо стримувати його ріст.Також хочу звернутися до керівництва магазинів, які продають харчові продукти. Йде війна, тому ми створюємо комісію, яка буде займатися контролем цін. Проводяться бесіди з підприємцями, але не всі нас чують. Кажу це прямо сьогодні - краще не завищуйте ціни, якщо на це у вас немає економічного обґрунтування! Зрозуміло, що такими як до війни вони вже не будуть, але й наживатися на існуючому стані речей в країні ми не дозволимо.Бажаю усім гарного дня! Все буде Україна!