Десантники Дніпропетровщини розгромили техніку ворога разом з особовим складом
Бійці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади знищили ворожу техніку разом з особовим складом.
Красномовні фотодокази наші воїни опублікували на сторінці «25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада». На них можна побачити підбите «залізо» та обгорілі тіла окупантів.
-Трохи гарних новин у стрічку!
Ворожа техніка знищена разом з особовим складом!
Десант працює! Смерть ворогам! Слава Україні! – підписали унікальні кадри десантники.
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