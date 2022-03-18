Десантники Дніпропетровщини розгромили техніку ворога разом з особовим складом

Бійці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади знищили ворожу техніку разом з особовим складом.Красномовні фотодокази наші воїни опублікували на сторінці «25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада». На них можна побачити підбите «залізо» та обгорілі тіла окупантів.-Трохи гарних новин у стрічку!Ворожа техніка знищена разом з особовим складом!Десант працює! Смерть ворогам! Слава Україні! – підписали унікальні кадри десантники.