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Десантники Дніпропетровщини розгромили техніку ворога разом з особовим складом

Бійці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади знищили ворожу техніку разом з особовим складом. 

Красномовні фотодокази наші воїни опублікували на сторінці «25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада». На них можна побачити підбите «залізо» та обгорілі тіла окупантів. 


-Трохи гарних новин у стрічку!
Ворожа техніка знищена разом з особовим складом!
Десант працює! Смерть ворогам! Слава Україні! – підписали унікальні кадри десантники.

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