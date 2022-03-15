Александр Саюк: Доброго вечора, нікопольці!

18 березня, день закінчується, надзвичайних ситуацій у регіоні не було зафіксовано, в рамках доріг біля Нікополя ворожих сил та техніки немає. Наш спокій міцно боронять військові, територіальна оборона та правоохоронні органи.
До Нікополя продовжують прибувати переселенці з районів ведення бойових дій, таких як, наприклад Маріуполь. Ми продовжуємо робити все, щоб забезпечити цих людей найбільш необхідними речами.
Ситуація у регіоні дозволяє припустити, що вечір та ніч будуть спокійними. Однак не забуваймо, що під час сирени обов’язково необхідно перейти до укриття.
Нагадую, що у Нікополі працюють два ОФІЦІЙНИХ канали з ПЕРЕВІРЕНОЮ інформацією, підпишіться на них, якщо не зробили цього раніше:
Telegram - https://t.me/NikopolOperativniy
Viber - https://bit.ly/3u4cQRO
Також з усіх турбуючих вас питань, що стосуються міста ви можете звертатись на гарячу лінію Нікопольської міської ради (дзвінки безкоштовні):
0800 504 105
056 669 60 61
056 669 60 64
Все буде Україна!