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Александр Саюк: Доброго вечора, нікопольці!

18 березня, день закінчується, надзвичайних ситуацій у регіоні не було зафіксовано, в рамках доріг біля Нікополя ворожих сил та техніки немає. Наш спокій міцно боронять військові, територіальна оборона та правоохоронні органи. 

До Нікополя продовжують прибувати переселенці з районів ведення бойових дій, таких як, наприклад Маріуполь. Ми продовжуємо робити все, щоб забезпечити цих людей найбільш необхідними речами. 

Ситуація у регіоні дозволяє припустити, що вечір та ніч будуть спокійними. Однак не забуваймо, що під час сирени обов’язково необхідно перейти до укриття.

Нагадую, що у Нікополі працюють два ОФІЦІЙНИХ канали з ПЕРЕВІРЕНОЮ інформацією, підпишіться на них, якщо не зробили цього раніше:
Telegram - https://t.me/NikopolOperativniy
Viber - https://bit.ly/3u4cQRO
Також з усіх турбуючих вас питань, що стосуються міста ви можете звертатись на гарячу лінію Нікопольської міської ради (дзвінки безкоштовні):
0800 504 105
056 669 60 61
056 669 60 64
Все буде Україна!

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