Наше місто отримало міжнародну гуманітарну допомогу з Румунії!

Завдяки злагодженій роботі Нікопольської міської ради спільно з волонтерськими організаціями 17 березня місто отримало міжнародну гуманітарну допомогу з Румунії!🚚 До Нікополя прибула вантажівка з гуманітарною допомогою у складі: дитячого харчування, предметів особистої гігієни, ліків, ковдр, макаронних виробів, круп, консерв (рибних, мʼясних та овочевих), цукру, борошна, чаю, кави, солодощів.👨‍👩‍👦 Найближчим часом гуманітарна допомога буде розповсюджуватись серед сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах та переселенців.Міське керівництво щиро вдячне усім, завдяки кому стало можливим отримання допомоги: жителям Румуні, Червоному Хресту Румунії та всім іншими небайдужим, хто долучився до цього.