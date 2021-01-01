Александр Саюк: Доброго ранку, нікопольці!

18 березня. За ніч надзвичайних ситуацій не траплялось, місто та всі його служби працюють у штатному режимі. В рамках доріг біля Нікополя ворожих сил немає.
Дякую усім підприємцям, які повернулись до роботи! Злагоджена робота в тилу задля сталої роботи економіки країни, зараз це і є наш фронт.
Також спілкуємось з керівництвом підприємств трубного майданчика, для того, щоб вони також продовжили працювати та запускали свої виробництва. Результати є, декілька підприємств прислухались та повертаються до роботи. В існуючих умовах нікопольці повинні мати роботу та отримувати зарплатню. А усю допомогу, яка необхідна для цього від місцевої влади ми надамо!
Нагадую, що у Нікополі працюють два ОФІЦІЙНИХ канали з ПЕРЕВІРЕНОЮ інформацією, підпишіться, якщо не зробили цього раніше:
Telegram - https://t.me/NikopolOperativniy
Viber - https://bit.ly/3u4cQRO
Також з усіх турбуючих вас питань, що стосуються міста ви можете звертатись на гарячу лінію Нікопольської міської ради:
0800 504 105
056 669 60 61
056 669 60 64
Все буде Україна!