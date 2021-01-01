Александр Саюк: Доброго вечора, нікопольці!

17 березня, день закінчується і добре, що він був спокійним для нашого міста. В рамках доріг біля Нікополя ворожих сил та техніки немає.
Зараз існують складнощі з наявністю в аптеках міста деяких лікарських препаратів. Проте ми активно працюємо над тим, аби усі необхідні ліки стали знову доступними для жителів найближчим часом.
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Ситуація у регіоні дозволяє припустити, що вечір та ніч будуть спокійними. Однак не забуваймо, що під час сирени обов’язково необхідно перейти до укриття.
Все буде Україна!