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Александр Саюк: Доброго вечора, нікопольці!

17 березня, день закінчується і добре, що він був спокійним для нашого міста. В рамках доріг біля Нікополя ворожих сил та техніки немає.
Зараз існують складнощі з наявністю в аптеках міста деяких лікарських препаратів. Проте ми активно працюємо над тим, аби усі необхідні ліки стали знову доступними для жителів найближчим часом.

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Ситуація у регіоні дозволяє припустити, що вечір та ніч будуть спокійними. Однак не забуваймо, що під час сирени обов’язково необхідно перейти до укриття.

Все буде Україна!

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