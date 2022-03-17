ВСЕ НОВОСТИ:

Комунальники працюють, Нікополь живе

Сьогодні, 17 березня, наше місто живе і працює в штатному режимі.
Працівники КП «Міське паркове господарство» продовжують роботи з санітарної обрізки дерев. Зараз вони працюють на пр.Трубників.
Також комунальники продовжують наводити лад у парках і скверах нашого міста та біля меморіалу Вічна Слава: замітають тротуарні доріжки, прибирають сміття, гілки та торішнє листя.

Працівники КП «Міськавтодор-1» продовжують очищати дороги після зими: збирають змет вздовж бордюрів на вул. Електрометалургів.

Бригада електриків продовжує оновлення лінії зовнішнього освітлення на вул. В.Усова. Тут встановлюють нові опори.
На вул. Микитинській комунальники проводять санітарну обрізку дерев.

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktelegram,  twitter,Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.