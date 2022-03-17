Комунальники працюють, Нікополь живе

Сьогодні, 17 березня, наше місто живе і працює в штатному режимі.Працівники КП «Міське паркове господарство» продовжують роботи з санітарної обрізки дерев. Зараз вони працюють на пр.Трубників.Також комунальники продовжують наводити лад у парках і скверах нашого міста та біля меморіалу Вічна Слава: замітають тротуарні доріжки, прибирають сміття, гілки та торішнє листя.Працівники КП «Міськавтодор-1» продовжують очищати дороги після зими: збирають змет вздовж бордюрів на вул. Електрометалургів.Бригада електриків продовжує оновлення лінії зовнішнього освітлення на вул. В.Усова. Тут встановлюють нові опори.На вул. Микитинській комунальники проводять санітарну обрізку дерев.